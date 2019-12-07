Göztepe rahat kazandı

Göztepe Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 3-1 yendi.Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-1 kazanarak İlhan Palut yönetimindeki çıkışını devam ettirdi.

Geçen hafta Fenerbahçe ile sahasında berabere kalan İzmir temsilcisi, maçın 27. saniyesinde Halil Akbunar ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü, 31. dakikada İlhan Parlak ile cevap verdi: 1-1.

Takımlar soyunma odasına beraberlikle giderken, Göztepe ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Gassama’nın uzak direğe yaptığı ortaya Serdar Gürler kafa vuruşu yaparak takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Bu golden 9 dakika sonra yine sahneye Serdar Gürler çıktı. Sol kanattan ceza sahasına doğru girmek isteyen Göztepeli futbolcu, sağ ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşeye çok şık bir plase vuruşu yaparak Göztepe’ye 3-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken İzmir ekibi Başkent’ten 3 puanla döndü. Soner Aydoğdu 90. dakikada gördüğü sarı kartla Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Ankaragücü 14. haftayı 9 puanla küme düşme hattından tamamlarken, Göztepe 20 puana yükseldi.

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği ile; Ankaragücü ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

(Skor)