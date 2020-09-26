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Göztepe uzatmalarda kaybetti

Göztepe deplasmanda Gaziantep FK karşısında uzatmalarda yediği golle berabere kaldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:17
Göztepe uzatmalarda kaybetti

Göztepe uzatmalarda kaybetti

   Göztepe deplasmanda Gaziantep FK karşısında uzatmalarda yediği golle berabere kaldı.Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında sezona iyi başlayan Göztepe ile henüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Muhammet Demir’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ancak soyunma odasından dönüşte farklı bir kimliğe bürünen İzmir temsilcisi, 50’de Soner Aydoğdu, 61’de Brown Ideye’nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Geriden gelerek art arda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Göztepe, 90+1’de penaltıdan yediği golle sarsıldı. Gaziantep FK’nın yıldızı Alexandru Maxim’in gole çevirdiği penaltı sonrasında mücadele 2-2’lik beraberlike sona erdi.

Bu sonucun ardından üçüncü haftayı da galibiyetsiz kapatan Gaziantep FK, Göztepe karşısında son dakikada bulduğu golle en azından 1 puanı hanesine yazdırdı ve 2 puana ulaştı. Göztepe ise puanını 5 yaptı.

Kırmızı-siyahlılar ilk hafta Galatasaray’a 3-1 yenildikten sonra Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. İlk hafta Denizlispor’u 5-1 yenen Göztepe ise, ikinci haftada Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmüştü.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Başakşehir’e konuk olurken Gaziantep FK sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
GöztepeGaziantep FK
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