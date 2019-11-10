Göztepe, Yeni malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Göztepe evinde uzun süre önde götürdüğü karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan karşılaşmada Göztepe ve BTC Türk Yeni Malatyaspor puanları paylaştı.

Maça hızlı başlayan Göztepe, henüz 9. dakikada Serdar Gürler ile öne geçti. İlk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan Göztepe, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda beraberlik için risk alan BTC Türk Yeni Malatyaspor, beraberlik golünü 83. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda Gökhan Töre topu ağlara göndererek beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 13 yapan Göztepe, 11. sıraya yükseldi. BTC Türk Evkur Yeni Malatyaspor ise 18 puanla 5. sırada kaldı.

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