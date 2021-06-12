GranFondo | Dünyanın en popüler yol bisiklet yarışı Beykoz'da
GranFondo Türkiye ayağı, Turkcell'in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarın başlıyor. Yarışmalar dolasıyısıyla çok sayıda yol trafiğe kapalı.
Dünya çapında popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo İstanbul yarışları 13 Haziran Pazar günü Beykoz’da yapılacak. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletseverin katılacağı etkinlik dolayısıyla ilçedeki bazı cadde ve yollar kapalı olacak.
İlk kez İstanbul’da ve Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde, ilçenin doğa ve tarih dolu atmosferinde yapılacak Turkcell GranFondo 2021, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek.
08:00-15:00 Saatleri Arası Kapalı
İstanbul’un en güzel doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Beykoz’un uluslararası alanda tanıtımını da katkı sağlaması beklenen yarışların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 08:00-15:00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
Pedalla Eğitim İçin Dönecek
“Durma Hareket Et” vurgusuyla düzenlenen yarış kapsamında açılan kampanyayla, yarışmacı ve yarışmacıları destekleyen sporseverler vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısında bulunabilecek.
Yoros Kalesi-Polonezköy Parkuru
Beykoz’un mavi ve yeşille kaplı turistik manzaralarının eşlik edeceği yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı’ndan verilecek.
82 km’lik uzun ve 40 km’lik kısa parkurda pedal çevirecek sporcular Yoros Kalesi, Anadolu kavağı, Kaynarca, Paşamandıra, Cumhuriyetköy ve Polonezköy’ün yemyeşil doğasından geçerek varışı yine Expo Alanı’nda yapacak.
Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak.
Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.
Beykoz’da yarış günü trafiğe kapalı olacak yol ve caddeler ise şöyle:
1.Kelle İbrahim Caddesi
2.Fevzi Paşa Caddesi
3.Ahmet Mithat Caddesi
4.Çayır Caddesi
5.Doğu Kapısı Caddesi
6.Anadolu Kavağı Caddesi
7.Macar Tabya Caddesi
8.Eğriboyun Caddesi
9.İncirli (Mirşah) Sokak
10.Mirşah Sokak Devamı
11.Cafer Baba Sokak
12.Fener Yolu Caddesi
13.Anadolufeneri Yolu Sokak
14.Kabakoz Yolu Caddesi
15.Fener Caddesi
16.Yüzyıl Caddesi
17.Dereboyu Caddesi
18.Kaynarca Yolu Sokak
19.Kalkandere Cad
21.Muzice Caddesi
22.Paşamandıra Caddesi
23.Demirkapı Caddesi
24.Saniye İsmail Hanım Caddesi
25.Kılıçlı Caddesi
26.Aşağı Mahalle Caddesi
27.Şile Caddesi
28.Trabzon Caddesi
29.Serinsu Caddesi
30. Bozhane Yolu Sokak
31.Beykoz Yolu Caddesi
32.Dünya Caddesi
33.Seyri Caddesi
34.Polonezköy Sokak
35.Kazım Karabekir Caddesi
36.Şehit Cengiz Caddesi
37.Şehit Aziz Caddesi
38.Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi
39.Riva Yolu
40.Zerzevatçı Yolu Sokak
41. Elmalı Yolu Sokak
42.Kirazlı Yayla Yolu Caddesi
43.Birinci Dede
44.Beykoz Elmalı Yolu Caddesi
45.Mehmet Yavuz Caddesi
46. Şahinkaya Caddesi
47.Akbaba Caddesi
48.Maraş Caddesi
49. Karakulak Caddesi
50. Sırmakeş Caddesi