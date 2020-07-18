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Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen’de!

Geçtiğimiz sezon Almanya’nın Ratiopharm Ulm takımında oynayan 2.08 boyundaki ABD’li pivot Grant Jerrett ile Darişşafaka Tekfen arasında 1+1 yıllık anlaşma sağlanda 

18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:40
Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen’de!

Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen’de!

Daruşşafaka'dan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı, Arizona Universitesi’nde bir yıl geçirdikten sonra profesyonel olmaya karar veren Jerrett, 2013 yılı NBA seçmelerinde Portland Trail Blazers tarafından 40. Sırada draft edildi. İlk 3 sezonunda NBA takımlarından Oklahoma City Thunder ve Utah Jazz ve G-League’de oynayan oyuncumuz, 2016 yılında Çin Basketbol Ligi ekiplerinden Beijing Ducks ile anlaştı.

Çin’de bir sezon oynadıktan sonra G-League’e geri dönen Grant Jerrett, 2018 yılında ise bu kez başka bir uzak doğu ülkesi olan Japonya Ligi’nde, Seahorse Mikawa formasıyla boy gösterdi. Japonya Ligi’nin bitmesiyle aynı sezon içerisinde ilk Avrupa deneyimini Bosna Hersek’in Igokea takımıyla yaşayan 27 yaşındaki oyuncumuz, geçtiğimiz sezonu ise Almanya Ligi ekiplerinden Ratiopharm Ulm ile geçirdi. Ekibi adına 7DAYS EuruCup’ta 10 maça çıkan Jerrett, maç başına 10 sayı, 5.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Jerrett Almanya BBL Ligi’nde ise 20 maçta 12.2 sayı, 6.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Oyuncumuza Darüşşafaka Tekfen’e hoş geldin diyor, yeşil siyahlı formamızla başarılar diliyoruz!

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