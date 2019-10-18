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Gslatasaray nefes aldı,Galatasaray 3- Sivasspor 2

 Galatasaray evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek uzun bir aradan sonra galip gelerek nefes aldı.

Gslatasaray nefes aldı,Galatasaray 3- Sivasspor 2

 Galatasaray evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek uzun bir aradan sonra galip gelerek nefes aldı.

18 Ekim 2019 Cuma 22:14
Gslatasaray nefes aldı,Galatasaray 3- Sivasspor 2

Gslatasaray nefes aldı,Galatasaray 3- Sivasspor 2

   Galatasaray evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek uzun bir aradan sonra galip gelerek nefes aldı.Karşılaşmada 22.ci dakikada  Andone muhteşem bir gol attı.41'de Andone ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı! 42'de Andone penaltıdan skoru 2-0 yaptı! Sivasspor'da 45+1 ve 48'de sarı kart gören Cofie takımını 10 kişi bıraktı. 69'da Kone ile fark bire indi! 74'te Babel'in muhteşem füzesiyle fark yeniden 2'ye çıktı: 3-1.84'te Erdoğan ile fark yeniden bire indi.Karşılaşmada başka gol olmayınca zorlu mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.Son 5 resmi maçında galip gelemeyen Aslan, 3-2'lik skorla üç puana uzandı ve galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray puanını 13 yaparken Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

YEDEKLER: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Muammer, Papp, Ziya, Fatih, Djerlek, Traore, Erdoğan, Kone, Vieira

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Son Güncelleme: 18.10.2019 22:33
Anahtar Kelimeler:
SivassporGalatasaray
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