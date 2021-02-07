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Guardiola'lı City tutulmuyor

Manchester City tutulmuyor.

07 Şubat 2021 Pazar 21:54
Guardiola'lı City tutulmuyor

Guardiola'lı City tutulmuyor

  Manchester City tutulmuyor.Liverpool sahasında Manchester City'e 4-1 gibi farklı skorla yenildi.İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi.Liverpool'un gollerini 49 ve 73. dakikalarda İlkay Gündoğan, 76'da Sterling ve 83'te Philip Foden atarken, Liverpool'un tek golü ise 63. dakikada Salah penaltıdan kaydetti.

   Manchester City deplasmanda 4-1 kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.Guardiola, kaybetmiyor. 19 Aralık'tan bu yana oynadığı tüm maçları kazandı. 13 maç - 13 galibiyet. Manchester City kariyerindeki en uzun galibiyet serisi. 2013-14 sezonunda Bayern ile yaptığı seriyi yakaladı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityLiverpool
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