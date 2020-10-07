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Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık

Galatasaray HDI Sigorta galibiyetiyle Sultanlar Ligi'nde dörtte dört yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti'den önemli açıklamalar.

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:41
Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık

Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık

Galatasaray HDI Sigorta galibiyetiyle Sultanlar Ligi'nde dörtte dört yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Öncelikle bütün sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. İki hafta boyunca harika iş çıkardılar. Takım olarak bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Elbette fiziksel olarak iyi bir durumda değildik. Ama oyuncularım bu maçın önemini biliyordu ve sahada iyi mücadele ettiler. Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık'' dedi.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı,2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yapmayı başardı.

Oyuncularım bu maçın önemini biliyordu

Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Öncelikle bütün sağlık ekibimizi tebrik ediyorum. İki hafta boyunca harika bir iş çıkardılar. Fiziksel olarak en iyi durumda bu maça çıkabilmemiz için çok çalıştılar. Takım olarak bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Elbette fiziksel olarak iyi bir durumda değildik. Ama oyuncularım bu maçın önemini biliyordu ve sahada iyi mücadele ettiler. Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık ve bu deneyimden en iyi şekilde kazanım elde etmeye çalıştık'' dedi.

Birbirimizi ve sahada olmayı özledik

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Takım olarak zor bir süreç geçirdik. Ama böyle bir sürecin yaşanabileceğini ihtimaller dahilindeydi. Hem mental hem de fiziksel olarak bu sürece hazırlıklıydık. Takım olarak bu süreci iyi bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. İki hafta bile olsa birbirimizi ve sahada olmayı özledik. Bu da Galatasaray maçına güzel yansıdı diye düşünüyorum. Tüm takım olarak tek antrenman yapmamıza rağmen güzel bir sonuçla sahadan ayrıldık'' dedi.

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damla ersin 2020-10-07 11:51:22

canımsınız kutlarım sizi, Türk sporunun yüz akısınız hepinizi çok seviyorum fileler sizlerle daha güzel.

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