Guidetti | Takımım pes etmedi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın Başantrenörü Giovanni Guidetti, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçtikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bu maçta en iyi voleybolumuzu oynamadık ama takımımın sahada ruhuyla oynadığını gördüğüm için mutluyum. İkinci ve üçüncü sette iyi oynamadık ancak takımım pes etmedi” dedi.
Meliha İsmailoğlu: Herkesi tebrik ediyorum
Sarı siyahlı takımın smaçörü Meliha İsmailoğlu, iki takımın da çok güzel defans yaptığını belirterek, “Çok zor bir maç, zorlu bir seri bekliyorduk zaten. Bugün çok çok uzun ralliler vardı. İki takım da çok güzel defans yaptı. Birinci setten sonra daha az yüzdeli hücum yaptık. Bunun üzerine gideceğiz, tekrardan izleyeceğiz. Belki taktiğimizi değiştireceğiz ancak buna rağmen çok iyi bir maç çıkardık. Sonradan çok iyi defans yapıp, özellikle 5. sette çok daha fazla top öldürdük. Sanırım blokta biraz daha üstündük. Takım oyunumuzu gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Michelle: Takımdaki herkes çok iyi mücadele etti
VakıfBank’ın smaçörlerinden Michelle Bartsch-Hackley ise şunları söyledi: “Bizim için kolay bir maç değildi. Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Onlar da maç içerisinde oyunlarını geliştirdiler. Çok güçlü bir rakip, onlardan böyle bir oyun bekliyorduk. Takımdaki herkes gerçekten çok iyi mücadele etti. Kazanmayı başardığımız için çok gururluyum.”