Günün her saati tüm canli sonuclar

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İngiltere Premier Lig sezonunun bitmesine birkaç tur daha kalmasına rağmen, şimdi ara sonuçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Yılın en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlardan biri Londra takımı“Tottenham” idi. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan takım, bu kez sıralamanın sadece ortasında kaldı. Ayrıca, takım ⅛ aşamada Şampiyonlar Ligin den uçtu.

Bu kadar başarısız sonuçlar, bu kompleks faktörlerin sonucu oldu:

Takım manevi olarak “yanmış”. Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak onun zirvesiydi ve bundan sonra birçok futbolcu maksimumunu göstermeye başladı, bu da kulübün sonuçlarını etkiledi. Önde gelen oyuncuların sakatlanması. Kein, Son ve diğerleri sezon boyunca birçok maça katılmadılar, bu yüzden takım değerli puanları kaçırdı. Baş antrenör Pochettino nun vazifesinden ayrılması. Arjantinli “Tottenham” ı 5 yıldan fazla yonetti.Kisinlikle takım bu antrenör yonetimi altında niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaşmayı başardı. Şimdi, Jose Mourinho, hemen bazı oyuncularla açıkça çatışmaya başlayan akıl hocası pozisyonuna geldi. Takımın bir sıra oyuncularının gerilemesi. Bu, Eriksenin örneğinde göze çarpıyordu, ancak bu kişi den kışda derhal kurtulmayı başardılar. Ancak bu sezon başka takım liderleri açıkça rahat değil. Başarısız transfer şirketi. Yeni gelenlerin hiçbiri (Ndombele, Sessenion, Lo Chelso) takım için önemli bir oyuncu olamadı. Bu arada,kulüp bu oyuncular için 100 milyon avrodan fazla para harcadı.

Sonuç olarak, takım çok dengesiz bir oyun sergiliyor. Evet, parlak eşleşmeler var, ancak çoğu zaman uzun süren başarısız serilerle uğraşmak zorundasınız.

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“Tottenham” e gelince, takım büyük br yenilenme ile karşı karşıya kalacaktır, çünkü takımın kadrosunun niteliksel olarak güçlendirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu olmazsa, Mourinho,eski sezon daki gibi İngiltere Premier Liginin orta köylüsü statüsüne kayma riskine sahiptir.