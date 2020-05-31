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Günün her saati tüm canli sonuclar

En son bilgileri günün herhangi bir saatinde izleyebilirsiniz ve bunlar kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:57
Günün her saati tüm canli sonuclar

Günün her saati tüm canli sonuclar

Spor dünyasının en son gelişmelerden haberdar olmak, çok daha kolay hale geldi. Tüm canli sonuclar spor istatistikleri sitesinde sizlere mevcuttur. En son bilgileri günün herhangi bir saatinde izleyebilirsiniz ve bunlar kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

İngiltere Premier Lig sezonunun bitmesine birkaç tur daha kalmasına rağmen, şimdi ara sonuçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Yılın en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlardan  biri Londra takımı“Tottenham” idi. Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan takım, bu kez sıralamanın sadece ortasında kaldı. Ayrıca, takım ⅛ aşamada Şampiyonlar Ligin den uçtu.

Bu kadar başarısız sonuçlar, bu  kompleks faktörlerin sonucu oldu:

  1. Takım manevi olarak “yanmış”. Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak onun zirvesiydi ve bundan sonra birçok futbolcu maksimumunu göstermeye başladı, bu da kulübün sonuçlarını etkiledi.
  2. Önde gelen oyuncuların sakatlanması. Kein, Son ve diğerleri sezon boyunca birçok maça  katılmadılar, bu yüzden takım değerli puanları kaçırdı.
  3. Baş antrenör Pochettino nun vazifesinden ayrılması. Arjantinli “Tottenham” ı 5 yıldan fazla yonetti.Kisinlikle takım bu antrenör yonetimi altında niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaşmayı başardı. Şimdi, Jose Mourinho, hemen bazı oyuncularla açıkça çatışmaya başlayan akıl hocası pozisyonuna geldi.
  4.  Takımın bir sıra oyuncularının gerilemesi. Bu, Eriksenin örneğinde göze çarpıyordu, ancak bu kişi den  kışda derhal kurtulmayı başardılar. Ancak bu sezon başka takım liderleri açıkça rahat değil.
  5. Başarısız transfer şirketi. Yeni gelenlerin hiçbiri (Ndombele, Sessenion, Lo Chelso) takım için önemli bir oyuncu olamadı. Bu arada,kulüp bu oyuncular için 100 milyon avrodan fazla para harcadı.

Sonuç olarak, takım çok dengesiz bir oyun sergiliyor. Evet, parlak eşleşmeler var, ancak çoğu zaman uzun süren başarısız serilerle uğraşmak zorundasınız.

Canli sonucla hemen bugün izlemeye başlayın

Takımın tüm sonuçlarını spor istatistiklerinin sitesinde kolayca öyrenebilirsiniz.Burada canli sonucla sadece bilgisayardan değil, aynı zamanda bir cep telefonundan da izleyebilirsiniz. Bu nedenle, gelişmelerden  haberdar olmak için İnternete istikrarlı bir şekilde erişmeniz yeterlidir.

Tottenham” e gelince, takım büyük br yenilenme ile karşı karşıya kalacaktır, çünkü takımın kadrosunun niteliksel olarak güçlendirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu olmazsa, Mourinho,eski sezon daki gibi İngiltere Premier Liginin orta köylüsü statüsüne kayma riskine sahiptir.

Son Güncelleme: 31.05.2020 14:47
Anahtar Kelimeler:
SporBrezilyaFransaFutbolUruguayBelçikaİNGİLTERE
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