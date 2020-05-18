Haak | Kendinizi yaptığınız işe adayın

VakıfBank altyapı antrenörleri, evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Bu görüşmelere VakıfBank A Takım sporcuları tecrübelerini aktarmak üzere konuk oluyor. Altyapı sporcularının üçüncü konuğu olan İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, ''Yüksek seviyede voleybol oynayabilmeniz için çok fazla çalışmalısınız. İdmanlarda her zaman vücudunuzu zorlamalısınız. İyi beslenmelisiniz ve iyi uyumalısınız. Daha fazlasını başarmak için kendinizi yaptığınız işe adamalısınız'' dedi.

Türk voleyboluna 100'ün üzerinde sporcu kazandıran VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapısında oynayan genç sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor. Sarı-siyahlılar'ın Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Takımları, Türkiye Şampiyonaları'nda sayısız kupa kazanırken, VakıfBank altyapısındaki bir oyuncu, bir senede toplam 630 saat antrenman yapıyor. Bu zorlu dönemde idmanlarına evde devam eden genç voleybolcular, her gün antrenörleriyle online olarak buluşuyor. Antrenörler, sporcuların antrenmanlarını videokonferans yoluyla takip ederken, dersleri hakkında bilgi alıyor. Bu online görüşmelerin üçüncü konuğu ise VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak oldu.

Hiçbir zaman bırakma hissine kapılmadım

Sporculardan gelen soruları cevaplayan Haak, ''Voleybola dokuz yaşında başladım. Aslında çocuk oyunu olarak oynuyordum ve sadece topu filenin üzerinden geçiriyordum. Annem de küçükken voleybol oynadığı için ben de voleybol oynamak istedim. Başladığım günden bu yana da bırakma hissine kapılmadım. Eğer bu hisse kapılırsanız; neden başladığınızı ve ne kadar yol kat ettiğinizi düşünün ve ne kadar ilerleyebileceğinizi hayal edin'' dedi.

Çok güzel bir ailede voleybol oynuyoruz

Altyapı oyuncularına ''Voleybola kendinizi adamalısınız'' diyen İsveçli pasör çaprazı, ''Yüksek seviyede voleybol oynayabilmeniz için çok fazla çalışmalısınız. İdmanlarda her zaman vücudunuzu zorlamalısınız. İyi beslenmelisiniz ve çok iyi uyumalısınız. Daha fazlasını başarmak için kendinizi voleybola adamalısınız. Bizler çok güzel bir ailedeyiz. Bugüne kadar bulunduğum en iyi kulüpteyim. VakıfBank'ta kendiniz olabiliyorsunuz. Herkes size iyi davranıyor ve sizin başarılı olmanız için çabalıyor'' ifadelerini kullandı.