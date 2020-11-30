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Haftanın kapanış maçının kazananı Göztepe I 

 Süper Lig  kapanış haftasının kazanaını Göztepe oldu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:02
Haftanın kapanış maçının kazananı Göztepe I 

Haftanın kapanış maçının kazananı Göztepe

   Süper Lig  kapanış haftasının kazanaını Göztepe oldu.Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Sivasspor, 10. hafta mücadelesinde Göztepe’yi konuk etti.Hafta içi Avrupa Ligi’nde oynadığı Karabağ maçını 3-2 kazanan Sivasspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.Ancak dakika 80’de Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar’ın attığı golle İzmir temsilcisi sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.Göztepe üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 14 yaparken, 9 puanda kalan Sivasspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.

    Öte yandan gecenin bir diğer maçında ise Kayserispor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Son haftaların formsuz iki ekibinin Kadir Has Stadı’ndaki randevusu başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor 8 puana ulaşırken, Karagümrük puanını 14 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeSivassporKayserisporKaragümrük
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