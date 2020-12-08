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Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti

Irkçılık Paris'te hortladı. Başakşehir'in Paris Saint Germain maçında 4. hakemin Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözlerine ev sahibi ekiple birlikte Başakşehir sert tepki gösterdi.

08 Aralık 2020 Salı 23:54
Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti

Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti


Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle soyunma odasına gitti. Başakşehir'in tepkisine ev sahibi Saint Germain ekibi de destek verdi.

İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

UEFA'nın devreye girmesiyle kriz aşıldı. UEFA sahaya farklı bir hakemin sahaya gelmesi bekleniyor. UEFA'da çirkin sözlerle ilgili soruşturma açtığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN "IRKÇILIĞA HAYIR" PAYLAŞIMI

Olayın ardından Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından ingilizce ırkçılığa hayır anlamına gelen "No to racism" paylaşımında bulundu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Şu an bekliyoruz. Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇA DEVAM EDECEK

Medipol Başakşehir'in maça devam edeceği duyuruldu. UEFA yetkilileri maçın yeniden başlayacağını açıkladı. Göksel Gümüşdağ, dördüncü hakemin sahada olmayacağını söyledi.

Son Güncelleme: 09.12.2020 00:09
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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