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Haliç derbisinin galibi F.Karagümrük

  Süper Lİg 13. hafta maçında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.

21 Kasım 2021 Pazar 16:39
Haliç derbisinin galibi F.Karagümrük

Haliç derbisinin galibi F.Karagümrük

    Süper Lİg 13. hafta maçında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildi.Karşılaşmanın 1. dakikasında Fatih Karagümrük, Tomas Brecka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.20. dakikada Fatih Karagümrük, Karamoh'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Gatih karagümrük, Aleksandar Pesic'in penaltı golü  ile skoru 3-0 yaptı.32. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Fatih Karagümrük'te Zukanovic sarı kart gördü. Zukanovic, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.90. dakikada Fatih Karagümrük'te sarı kart gören Lucas Biglia, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.90+4. dakikada Fatih Karagümrük'te Hedenstad kırmızı kart gördü.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

   Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 22 yaparken, Kasımpaşa 9 puanda kaldı.

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

 

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaFatih Karagümrük
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