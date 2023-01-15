Haliç derbisinin galibi yok...Kasımpaşa 2 - F.Karagümrük 2

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Kasımpaşa evinde öne geçtiği karşılaşmada Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Çağdaş Altay, Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 30. Dakikasında kasımpaşa Florent Hadergjonaj’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada F.Karagümrük Ibrahim Dresevic ile skoru 1-1 yaptı.60. dakikada Kasımpaşa’da Michael Tırpan sarı kart gördü.61. dakikada F.Karagümrük, Fabio Borini ile 2-1 öne geçti.65. dakikada Kasımpaşa’da Daniel Graovac sarı kart sarı kart gördü.

67. Dakikada Kasımpaşa’da Florent Hadergjonaj oyundan çıktı.Yerine Bersant Celina oyuna girdi.71. dakikada F.Karagümrük’te Fabio Borini oyundan çıktı.Kerim Frei oyuna girdi.73 dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Ergin ve Haris hajradinovic oyundan çıktılar.Yerine Berat Kalkan ve Yunus Mallı oyuna girdiler.77. dakikada F.Karagümrük’te Ebrime Colley sarı kart gördü.

79. dakikada F.Karagümrük’te Magomed Ozdoev oyundan çıktı.Yerine Lawrence oyuna girdi.80. dakikada Kasımpaşa’da Daniel Graovac oyundan çıktı.Yerine Ali Sühan Demirel oyuna girdi.89. dakikada Kasımpaşa’da Stephane Bahoken sarı kart gördü.

90+2. Dakikada F.Karagümrük’te atabek Shukurov ve Ebrime Colley oyundan çıktılar.Samed Onur ve Adnan Uğur oyuna girdiler.90+4. Dakikada F.Karagümrük’te Adnan Uğur sarı kart gördü.90+8. dakikada F.Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo sarı kart gördü.Kasımpaşa'da teknik heyetten Serdar Reçber kırmızı kart gördü.90+9. dakikada Kasımpaşa Stephane Bahoken ile skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde F.Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF