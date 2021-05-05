Harikasın Anadolu Efes
Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes güçlü rakibi Real Madrid’i yenerek adını Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı.
Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5’iyle başlarken, Real Madrid’in ilk 5’i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus’tan oluştu.İlk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.Anadolu Efes ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.
3. periyodu Anadolu Efes, 60-57 önde kapattı.Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four’a yazdırdı.