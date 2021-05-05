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Harikasın Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes güçlü rakibi Real Madrid’i yenerek adını Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:40
Harikasın Anadolu Efes

Harikasın Anadolu Efes

  Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes güçlü rakibi Real Madrid’i yenerek adını Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı.

   Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçtaReal Madrid'i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 3-2’ye getirdi ve Final Four’a uçtu.

   Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5’iyle başlarken, Real Madrid’in ilk 5’i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus’tan oluştu.İlk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.Anadolu Efes ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

   3. periyodu Anadolu Efes, 60-57 önde kapattı.Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four’a yazdırdı.

Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiAnadolu EfesReal Madrid
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