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Harikasın Başakşehir | Uzatmalarda turu geçti.

 Medipol Başakşehir ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. 

27 Şubat 2020 Perşembe 23:41
Harikasın Başakşehir | Uzatmalarda turu geçti.

Harikasın Başakşehir...Uzatmalarda turu geçti.

   Medipol Başakşehir ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u evinde normal sürede aynı skorla mağlup etti. Uzatmalara giden mücadelenin 117'inci dakikasında penaltı kazanan Başakşehir 119'da golü buldu ve maçı 4-1 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor… Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşını uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

    Medipol Başakşehir Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u 3-1’in rövanşında sahasında ağırladı. Temsilcimiz ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında skoru koruyamadı. 31’de Skrtel ile öne geçen Başakşehir devre biterken Aleksic’in müthiş frikik golüyle durumu 2-0’a getirdi.Soyunma odasına avantajlı skoru alarak giren Başakşehir, 68’de Portekiz ekibinin Vietto ile bulduğu gole engel olamadı: 2-1. Kalesinde golü gördükten sonra tur şansını zora sokan temsilcimiz 90+1’de Visca ile bir gol daha bularak maçı uzatmalara taşımayı başardı: 3-1.

   Uzatmaların ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 117’inci dakikada Medipol Başakşehir’de Caiçara ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Lahoz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca 119’uncu dakikada golü bularak maçta skoru 4-1’e getirdi. Temsilcimiz müthiş maçta turu alarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

 Başakşehir, Kasım 1988'den (Galatasaray-Neuchatel Xamax) bu yana Avrupa kupalarında ilk maçını en az iki farklı kaybettiği bir eşleşmede tur atlayan ilk Türk takımı oldu.

(Skor)

Son Güncelleme: 28.02.2020 00:26
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
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