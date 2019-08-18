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Hasan Şaş istifasını geri aldı

Dün görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyuran Hasan Şaş, bugün yine sosyal medya hesabından tekrar görevine döndüğünü açıkladı.

Hasan Şaş istifasını geri aldı

Dün görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyuran Hasan Şaş, bugün yine sosyal medya hesabından tekrar görevine döndüğünü açıkladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:46
Hasan Şaş istifasını geri aldı

Hasan Şaş istifasını geri aldı

    Dün görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyuran Hasan Şaş, bugün yine sosyal medya hesabından tekrar görevine döndüğünü açıkladı.Galatasaray'da ki görevinden dün istifa eden Hasan Şaş, bugün yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile göreve geri döndüğünü duyurdu.

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyadan istifasını sunan Hasan Şaş, teknik direktör Fatih Terim’in istifayı veto etmesinin ardından tekrar görevine döndü. 

İşte Hasan Şaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama…

“Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.”

 

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü de konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”

(Sözcü)

Son Güncelleme: 18.08.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Hasan ŞaşGalatasaray
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