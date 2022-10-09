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Hatayspor 1 - Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.

09 Ekim 2022 Pazar 18:54
Hatayspor 1 - Alanyaspor 0

Hatayspor 1 - Alanyaspor 0

    Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.Yeni Hatay Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen,  Mehmet Emin Tuğral ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısında 41. Dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. Dakikada Alanyaspor’da Daniel Candeias oyundan çıktı.Yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.59. dakikada Hatayspor’da Kerim Alıcı oyundan çıkarken, yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna girdi.65. dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu yerini Arnaud Lusamba’ya bıraktı.69. dakikada Hatayspor’da Bertuğ Özgür Yıldırım yerini Kevin Varga’ya bıraktı.

   Karşılaşmanın 72. Dakikasında Hatayspor Burak Öksüz ile 1-0 öne geçti.77. dakikada Alanyaspor’da Fatih Aksoy yerini Joher Rassoul’e braktı.78. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş oyundan çıktı.Yerine Famara Diedhiou oyuna girdi.81. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca sarı kart gördü.82. dakikada Alanyaspor'da Jure Balkovec sarı kart gördü.86. dakikada Hatayspor'da Saba Lobjanidze, Rayane Aabid ve Ayoub El Kaabi oyundan çıktılar.Yerine Sam Adekugbe, Musa Çağıran ve Ze Luis oyuna gitdiler.88. dakikada Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Alanyaspor’u 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.Bu sonuçla Hatayspor puanını 7 yaparken, Alanyaspor 9 puanda kaldı.

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi,Bertuğ Özgür Yıldırım    

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Idrissa Doumbia, Daniel Candeias, Ahmed Hassan    

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

 

Anahtar Kelimeler:
HataysporAlanyaspor
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