Hatayspor 1 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Hatayspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.Karşılaşmanın 23. Dakikasında hatayspor’da Burak Öksüz sarı kart gördü.40. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. Dakikada Hatayspor’da Musa Çağıran ve Ayoub El Kaabi oyundan çıktılar.Yerine Rayane Aabid ve kevin Soni oyuna girdiler.72. dakikada Giresunspor’da Brandley Kuwas oyundan çıktı.Yerine Vuran Savicevic oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Hatayspor’da Ze Luis oyudan çıktı.Yerine Bertuğ Özgür Yıldırım oyuna girdi.

75. Dakikada Hatayspor Bertuğ Özgür Yıldırım ile 1-0 öne geçti.78. dakikada Giresunspor’da Robert Andres mela Navarete oyundan çıktı.Yerine Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.83. dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano sarı kart gördü.86. dakikada Hatayspor’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.

87. Dakikada Giresunspor, Rijad Bajic ile skoru 1-1 yaptı.90. dakikada Giresunspor’da Serginho ve Rijad Bajic oyundan çıktılar.Yerine Rahmetullah Berişbek ve Murat Cem Akpınar oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Musa Çağıran, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Ze Luis

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Kadir Seven, Hayrullah Bilazer, Borja Sainz Eguskiza, Robert Andrés Mejía Navarrete, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic, Serginho, Brandley Kuwas

Süper Lig 15. Hafta Toplu Sonuçlar;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF