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Hatayspor 2 -Göztepe 3

Süper Lig'de 34. hafta maçında Hatayspor evinde Göztepe'ye 3-2 yenildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:46
Hatayspor 2 -Göztepe 3

Hatayspor 2 -Göztepe 3

    Süper Lig'de 34. hafta maçında Hatayspor evinde Göztepe'ye 3-2 yenildi.Karşılaşmanın 30. dakikasında Göztepe  Jahovic ile 1-0 öne geçti.39. dakikada Göztepe, Jahovic ile durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Göztepe'nin 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf durumu 2-1 yaptı.78. dakikada Göztepe, Jahovic ile karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.89. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe zorlu deplasmanda 3-2 galip geldi.

   Göztepe bu sonucun ardından puanını 46 yaparken Hatayspor 49 puanda kaldı.Göztepe 35. hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

 

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Traore, Diouf

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Tripic, Jahovic

Anahtar Kelimeler:
HataysporGöztepe
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