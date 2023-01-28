Hatayspor 2 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta maçında Hatayspor evinde Trabzonspor’u 2-1 yendi.Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Ekrem Kan ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 9. Dakikasında Trabzonspor Enis Bardhi ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Trabzonspor’da Uğurcan Çakır sarı kart gördü.27. dakikada Trabzonspor’da Bruno Peres sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor’da Onur Ergin ve Kaan Konak oyundan çıktılar.Yerine Ruben Ribeiro ve Ayoub El Kaabi oyuna girdiler.47. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile skoru 1-1 yaptı.

50. Dakikada Hatayspor Bertuğ Özgür Yılıdırım ile 2-1 öne geçti.53. dakikada Hatayspor’da Musa Çağıran sarı kart gördü.55. dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Enis Bardhi oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok ve Trezaquet oyuna girdiler.

68. Dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.71. dakikada Hatayspor’da Musa Çağıran oyundan çıktı.Yerine Rayane Aabit oyuna girdi.72. Dakikada Trabzonspor’da Bruno Peres ve Manolis Siopis oyundan çıktılar.Yerine Stryger Larsen ve Doğucan Haspolat oyuna girdiler.81. dakikada Hatayspor’da Bertuğ özgür Yıldırım oyundan çıktı.Yerine Ze Luis oyuna girdi.

82. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny oyundan çıktı.Yerine Mountassir Lahtimi oyuna girdi.90+4. Dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa oyundan çıktı.Yerine Jeremy Dudzlak oyuna girdi.90+7. Dakikada Hatayspor’da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Trabzonspor’u 2-1 yendi.

Kartlar;

Sarı Kart:

Hatayspor:Musa Çağıran, Mehdi Boudjemaa, Ruben Ribeiro, Kamil Ahmet Çörekçi

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Bruno Peres

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF