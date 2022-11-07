Hatayspor 3 - Başakşehir FK 3

Spor Toto Süper Lig 13. Hafta kapanış maçında Hatayspor evinde Başakşehir FK ile 3-3 berabere kaldı.Yeni Hatay Stadyumu’nda oyananan karşılaşmayı hakem Suat Aslanboğa yönetti.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Hatayspor, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Hatayspor’da Bertuğ Özgür Yıldırım yerini Ze Luis’e bıraktı.42. dakikada Başakşehir FK’de Youssouf Ndayishimiye sarı kart gördü.45. dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir FK, Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner yerine Bertrand Traore ve Junior Calçara değişikliği ile başladı.56. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular sarı kart gördü.60. dakikada Başakşehir FK Bertrand Traore ile skoru 1-1 yaptı.64. dakikada Hatayspor’da Ruben Ribeiro ve Kaan kanal oyundan çıktılar.yerine Mehti Boudjemaa ve Saba Lobjanidze oyuna girdiler.65. dakikada Başakşehir FK Danijel Aleksic ile skoru 2-1 yaptı.72. dakikada Başakşehir FK’de Mounir Choular ve Stefano Okaka oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Philippe Paulin Kent oyuna girdiler.74. dakikada Hatayspor’da Ognjen Vranjes sarı kart gördü.75. dakikada Hatauspor, Ayoub El Kaabi ile skoru 2-2 yaptı.80. dakikada Hatayspor’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.81. dakikada Hatayspor Ze Luis ile skoru 3-2 yaptı.84. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç yerini Patryk Szysz'e bıraktı.90. dakikada Başakşehir FK Serdar Gürler ile skoru 3-3 yaptı.90+2. dakikada Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Başakşehir FK ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla Hatayspor puanını 11 yaparken, Başakşehir FK 24 puanda kaldı.

Hatayspor;Erce Kardeşler, Ongjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergin, Ruben Ribeiro, Rayane Aabid, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör.Volkan Demirel

Başakşehir FK; Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ömer Ali Şahin, Ahmed Touba, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Choular, Stefano Okaka

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Süper Lig 13. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF