Hatayspor 3- Gençlerbirliği 1
Süper Lig'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor, evinde Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.Hatayspor 8. dakikada Rayane Aabid ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Hatayspor'un 1- galibiyeti ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 54 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.39. hafta maçında Hatayspor deplasmanda Beşiktaş ile oynarken, Gençlerbirliği evinde Galatasaray ile oynayacak.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, Diouf
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H.İbrahim, Candeias, Soner, Piris, Sio, Sandro, Stancu