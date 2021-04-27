Hatayspor 3- Gençlerbirliği 1

Süper Lig'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor, evinde Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi.Hatayspor 8. dakikada Rayane Aabid ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Hatayspor'un 1- galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf ile skoru 2-0 yaptı.78. dakikada Gençlerbirliği penaltı atışından Robert Piris ile karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.84. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 54 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.39. hafta maçında Hatayspor deplasmanda Beşiktaş ile oynarken, Gençlerbirliği evinde Galatasaray ile oynayacak.



Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H.İbrahim, Candeias, Soner, Piris, Sio, Sandro, Stancu