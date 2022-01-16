Hatayspor 4 - Galatasaray 2

Süper Lig 21. hafta maçında Gakatasaray deplasmanda iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'da Alpaslan Öztürk sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Hatayspor'da Sam Adekugbe sarı kart gördü.27. dakikada Hatayspor'da Dylan Saint-Louis sarı kart grödü.28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Patrick van Aanholt'un penaltı atışını kaleci AbdullahYiğiter kurtardı.43. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Mame Biram Diouf penaltıyı gole çevirerek maçta skoru 1-1 yaptı.45. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart grödü.45. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golü skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.62. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 2-2 yaptı.68. dakikada Hataysopr'da Fatih Kurucuk sarı kart gördü.79. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze ile 3-2 öne geçti.82. dakikada Hatayspor'da Ruben Ribeiro sarı kart, Galatasaray'da Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü.90. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze golü ile maçta skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 yendi.

Hatayspor : Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Ribeiro, Kamara, Lobzhanidze , Dylan, Mame Diouf

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.

Süper Lig 21. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 21. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF