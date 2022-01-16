Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Hatayspor 4 - Galatasaray 2
Kapat

Hatayspor 4 - Galatasaray 2

Süper Lig 22. hafta maçında Gakatasaray deplasmanda iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.

16 Ocak 2022 Pazar 21:15
Hatayspor 4 - Galatasaray 2

Hatayspor 4 - Galatasaray 2

    Süper Lig 21. hafta maçında Gakatasaray deplasmanda iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'da Alpaslan Öztürk sarı kart gördü.23. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Hatayspor'da Sam Adekugbe sarı kart gördü.27. dakikada Hatayspor'da Dylan Saint-Louis sarı kart grödü.28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Patrick van Aanholt'un penaltı atışını kaleci AbdullahYiğiter kurtardı.43. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Mame Biram Diouf penaltıyı gole çevirerek maçta skoru 1-1 yaptı.45. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart grödü.45. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golü skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.62. dakikada Hatayspor,  Mohammed Kamara ile skoru 2-2 yaptı.68. dakikada Hataysopr'da Fatih Kurucuk sarı kart gördü.79. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze ile 3-2 öne geçti.82. dakikada Hatayspor'da Ruben Ribeiro sarı kart, Galatasaray'da Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü.90. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze golü ile maçta skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 yendi.

Hatayspor : Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Ribeiro, Kamara,  Lobzhanidze , Dylan, Mame Diouf

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.

Süper Lig 21. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 21. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 16.01.2022 21:33
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Lider Trabzonspor, Sivas'a takıldı
Lider Trabzonspor, Sivas'a takıldı
Beşiktaş 1 - Gaziantep FK 0
Beşiktaş 1 - Gaziantep FK 0
Fenerbahçe evinde yenildi
Fenerbahçe evinde yenildi
Galatasaray'da şok ayrılık
Galatasaray'da şok ayrılık
Ç.Rizespor 2 - Beşiktaş 2
Ç.Rizespor 2 - Beşiktaş 2
Galatasaray evinde kayıp
Galatasaray evinde kayıp
Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı
Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı
Süper Kupa Beşiktaş'ın
Süper Kupa Beşiktaş'ın
Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru 
Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim