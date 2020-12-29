Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı

Hatayspor deplasmanda Antalspor'u 6-0 gibi farklı skorla yendi.Yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 1 gün gecikmeyle oynanan mücadeleyi Hatayspor 6-0’lık skorla kazandı.

Hatayspor’a galibiyeti getiren goller, 8, 17, 21 ve 45+1. dakikalarda Gabonlu golcü Boupendza, 35. dakikada Akintola ve 90. dakikada Mirkan’dan geldi. Aaron-Salem Boupendza, Antalyaspor’a karşı 14 dakikada üç gol attı. Süper Lig’de daha kısa aralıkta hat-trick yapan son oyuncu Alex de Souza’ydı (Şubat 2011’deki Beşiktaş maçında 10 dakikada)

Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atan Boupendza, ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.6-0’lık sonuçla birlikte Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı. Bu sonucun ardından evindeki 8. maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 24 yaparken, üst üste 2. yenilgisini yaşayan Antalyaspor 17 puanda kaldı.

Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak.