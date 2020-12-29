Hatayspor deplasmanda Antalyaspor'a yarım düzine gol attı
Hatayspor deplasmanda Antalspor'u 6-0 gibi farklı skorla yendi.Yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 1 gün gecikmeyle oynanan mücadeleyi Hatayspor 6-0’lık skorla kazandı.
Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atan Boupendza, ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.6-0’lık sonuçla birlikte Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı. Bu sonucun ardından evindeki 8. maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 24 yaparken, üst üste 2. yenilgisini yaşayan Antalyaspor 17 puanda kaldı.
Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak.