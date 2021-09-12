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Hatayspor deplasmanda kazandı

 Süper Lİg 4. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.

12 Eylül 2021 Pazar 18:57
Hatayspor deplasmanda kazandı

Hatayspor deplasmanda kazandı

   Süper Lİg 4. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.Karşılaşmanın 13. dakikada Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül’ bir fırsattan yararlanamadı.45+3. dakikada Bolasei’nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo’nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 81. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.89. dakikada Hatayspor, El Kaabi ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşma Hatayspor'un 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Bu sonuçla Çaykur Rizespor 1 puanda kalırken, Hatayspor 7 puana yükseldi.Haftaya Çaykur Rizespor, Adana Demirspor deplasmanında oynarken, Hatayspor evinde kayserispor'la karşılaşacak.

Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Lebogang Phiri, Fabricio Baiano, Yannick Bolasie, Joel Pohjanpalo

Yedekler:Tarık Çetin, Selim Ay, Emir Han Topçu, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Fernando Boldrin, Umar Aminu, Erik Sabo, Loic Remy, Deniz Hümmet

Teknik Direktör:Bülent Uygun

Hatayspor:Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Mohammed Kamara, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf 

Yedekler:Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Isaac Sackey, Emre Çolak, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Dylan Saint-Louis 

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporHatayspor
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