Hatayspor deplasmanda kazandı
Süper Lİg 4. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Hatayspor'a 2-0 yenildi.Karşılaşmanın 13. dakikada Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül’ bir fırsattan yararlanamadı.45+3. dakikada Bolasei’nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo’nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 81. dakikada Hatayspor, Mame Biram Diouf'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.89. dakikada Hatayspor, El Kaabi ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşma Hatayspor'un 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor 1 puanda kalırken, Hatayspor 7 puana yükseldi.Haftaya Çaykur Rizespor, Adana Demirspor deplasmanında oynarken, Hatayspor evinde kayserispor'la karşılaşacak.
Çaykur Rizespor:Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Lebogang Phiri, Fabricio Baiano, Yannick Bolasie, Joel Pohjanpalo
Teknik Direktör:Bülent Uygun
Hatayspor:Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Mohammed Kamara, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf
Yedekler:Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Isaac Sackey, Emre Çolak, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Dylan Saint-Louis
Teknik Direktör:Ömer Erdoğan