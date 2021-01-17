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Hatayspor deplasmanda kazandı

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor sahasında Hatayspor’a 2-0 yenildi.

17 Ocak 2021 Pazar 16:05
Hatayspor deplasmanda kazandı

Hatayspor deplasmanda kazandı

   Süper Lig’de Yukatel Denizlispor sahasında Hatayspor’a 2-0 yenildi.Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan Hatayspor, ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 47. dakikasında Muhammet Özkal’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 ön geçti. Denizlispor’un beraberlik golü aradığı anlarda, dakikalar 78’i gösterirken Mame Diouf’un penaltı golüyle Hatayspor skoru 2-0’a getirdi.

   Maçın 84. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Jean-Claude Billong, Hatayspor’u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Denizlispor’un çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Hatayspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Hatayspor’un puanı 31 olurken, Denizlispor 14 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporHatayspor
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