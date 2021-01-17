Hatayspor deplasmanda kazandı
Süper Lig’de Yukatel Denizlispor sahasında Hatayspor’a 2-0 yenildi.Ligde oynadığı son iki maçı kazanamayan Hatayspor, ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 47. dakikasında Muhammet Özkal’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 ön geçti. Denizlispor’un beraberlik golü aradığı anlarda, dakikalar 78’i gösterirken Mame Diouf’un penaltı golüyle Hatayspor skoru 2-0’a getirdi.
Maçın 84. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Jean-Claude Billong, Hatayspor’u 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Denizlispor’un çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Hatayspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Hatayspor’un puanı 31 olurken, Denizlispor 14 puanda kaldı.