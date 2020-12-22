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Hatayspor evinde ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı

Süper Lig 14. haftasında Hatayspor evinde bu sezon ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı.

22 Aralık 2020 Salı 18:48
Hatayspor evinde ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı

Hatayspor evinde ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı

   Süper Lig 14. haftasında Hatayspor evinde bu sezon ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı. Bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Abdullah Avcıyönetiminde hiç yenilmeyen Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu ve sahasında ilk mağlubiyetini tattı.

   İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta Trabzonspor, ön alanda yaptığı baskı ile rakibinin oyununu bozmasına rağmen, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra en az pas yaptığı ilk yarıyı geçirdi.

   İkinci yarıda Trabzonspor’un baskısını kıran ve ileri uç oyuncuları ile üst üste net gol fırsatları yakalayan Hatayspor, kaleci Uğurcan Çakır’ı geçmeyi başaramadı. Genç kaleci yaptığı kurtarışlarla takımına hayat verdi.

   Dakikalar 74’ü gösterdiğinde ise, Lewis Baker’ın kullandığı kornere müthiş yükselen Trabzonsporlu savunmacı Vitor Hugo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

   Kalan dakikalarda Hatayspor’un baskısı sonuç vermeyince bordo mavili ekip sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 20 yaparak üst sıralarla arasındaki farkı azaltma adına kritik bir 3 puan elde etti. Bir maçı eksik olan Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

   Hatay ekibi ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor’la, Trabzonspor ise sahasında Galatasaray ile oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
HataysporTrabzonspor
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