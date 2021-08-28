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Hatayspor faklı kazandı

Süper Lig 3.hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 4-0 yendi

28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:55
Hatayspor faklı kazandı

Hatayspor faklı kazandı

   Süper Lig 3.hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında Hatayspor, Adama Traore ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Hatayspor,  Saba Lobzhanidze ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi  ile skoru 4-0 yaptı.90. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Hatayspor puanını 4 yaparken, Alanyaspor 3 puanda kaldı.

Hatayspor:Munir, Simon Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi    

Yedekler:Abdullah Yiğiter,Burak Çamoğlu, Burak Öksüz, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Isaac Sackey, Emre Çolak, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis 7 yaparken

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Aytemiz Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy,Juanfran, Cristian Borja, Tayfur Bingöl, Leroy Fer, Umut Güneş, Joao Novais, Davidson, Daniel Candeias    

Yedekler:Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Khouma Babacar, Wilson Eduardo

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

 

 

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Süper Lig 3.haftaAytemiz AlanyasporHatayspor
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