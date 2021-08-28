Hatayspor faklı kazandı

Süper Lig 3.hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında Hatayspor, Adama Traore ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile skoru 4-0 yaptı.90. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 4 yaparken, Alanyaspor 3 puanda kaldı.

Hatayspor:Munir, Simon Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi

Abdullah Yiğiter,Burak Çamoğlu, Burak Öksüz, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Isaac Sackey, Emre Çolak, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis 7 yaparken

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Aytemiz Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy,Juanfran, Cristian Borja, Tayfur Bingöl, Leroy Fer, Umut Güneş, Joao Novais, Davidson, Daniel Candeias

Yedekler:Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Khouma Babacar, Wilson Eduardo

Teknik Direktör:Çağdaş Atan