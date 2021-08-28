Hatayspor faklı kazandı
Süper Lig 3.hafta maçında Hatayspor evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında Hatayspor, Adama Traore ile 1-0 öne geçti.18. dakikada Hatayspor, Saba Lobzhanidze ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 3-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile skoru 4-0 yaptı.90. dakikada Hatayspor, Mohammed Kamara ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 4 yaparken, Alanyaspor 3 puanda kaldı.
Hatayspor:Munir, Simon Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi
Teknik Direktör:Ömer Erdoğan
Aytemiz Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy,Juanfran, Cristian Borja, Tayfur Bingöl, Leroy Fer, Umut Güneş, Joao Novais, Davidson, Daniel Candeias
Yedekler:Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Khouma Babacar, Wilson Eduardo
Teknik Direktör:Çağdaş Atan