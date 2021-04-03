Hatayspor, Galatasaray'ı farklı yendi

Süper Lig 32. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Galatasaray'ı 3-0 yendi.Galatasaray bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Karşılaşmanın 21. dakikasında Hatayspor, Mame Biram Diouf ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada Arda Turan sarı kart aldı.29. dakikada Hatayspor, Ruben Rieberio karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.37. dakikada Hataysporda Yusuf Abdioğlu sarı kart aldı.İlk yarı Hatayspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray 4 değişiklik ile çıktı. Sofiane Feghouli, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Marcelo Saracchi oyundan çıkarken, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes oyuna girdi.72. dakikada Mame Biram Diouf Hatayspor'u Gaatasaray karşısında 3-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Hataysor 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 49 yaparken, Galatasaray 61 puanda kaldı.Haftaya Hatayspor deplasanda Fatih karagümrük ile oynarken, Galatasaray'ın maçı yok.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov Aabid, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Gedson Fernandes, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.



