Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98463
ALTIN
277.106
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3779
EURO
6.3664

Hatayspor gol düellosundan lider çıktı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Altay´ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan´ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Hatayspor gol düellosundan lider çıktı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Altay´ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan´ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 18:32
Hatayspor gol düellosundan lider çıktı

Hatayspor gol düellosundan lider çıktı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Altay´ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan´ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay´ın golleri ise Deniz ve Paixao’dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 20 yapan Hatayspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 15 puanda kalan Altay ise 6. sırada yer aldı.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız

HATAYSPOR: Akın, Aabid, Mirkan (Dk. 86 Soner), Selim (Dk. 74 Hamza), Alican, Mesut, Sadi, Furkan, Yusuf, Gökhan (Dk. 79 Bokila), Caner

ALTAY: Emre, Deniz (Dk. 68 Yılmaz), Kappel, Tavares (Dk. 78 Oğuz Han), Tatos (Dk. 46 Leandrinho) , Putsıla, Paıxao, İbrahim, Gençer, Özgür, Mustafa

GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) – Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)

(Sözcü)

Son Güncelleme: 02.11.2019 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe taraftarı şokta, Kayserispor 1-Fenerbahçe 0
Fenerbahçe taraftarı şokta, Kayserispor 1-Fenerbahçe 0
Kasımpaşa, Malatyaspor puanları paylaştı
Kasımpaşa, Malatyaspor puanları paylaştı
Denizlispor, evinde kayıp
Denizlispor, evinde kayıp
Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı
Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı
Trabzonspor'da ağır kayıp
Trabzonspor'da ağır kayıp
Alanyaspor evinde kazanamadı
Alanyaspor evinde kazanamadı
Konyaspor evinde berabere kaldı
Konyaspor evinde berabere kaldı
Fenerbahçe'nin TBB'ye veto nededi belli oldu
Fenerbahçe'nin TBB'ye veto nededi belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort