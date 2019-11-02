Hatayspor gol düellosundan lider çıktı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında sahasında Altay´ı konuk eden Hatayspor; Alican, Mirkan ve Furkan´ın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Altay´ın golleri ise Deniz ve Paixao’dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 20 yapan Hatayspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 15 puanda kalan Altay ise 6. sırada yer aldı.

STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız HATAYSPOR: Akın, Aabid, Mirkan (Dk. 86 Soner), Selim (Dk. 74 Hamza), Alican, Mesut, Sadi, Furkan, Yusuf, Gökhan (Dk. 79 Bokila), Caner ALTAY: Emre, Deniz (Dk. 68 Yılmaz), Kappel, Tavares (Dk. 78 Oğuz Han), Tatos (Dk. 46 Leandrinho) , Putsıla, Paıxao, İbrahim, Gençer, Özgür, Mustafa GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) – Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay) SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)

(Sözcü)