Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig ilk hafta maçında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 18. dakikasında Kasımpaşa, Valentin Eysseric'in golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üsütünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor gol yollarında son derece etkili oynadı.Hatayspor'un bu baskısı 73. dakikada sonuç verdi.Hatayspor, 73. dakikada Saba Lobzhanidze'nin golü ile maçta skoru 1-1 yaptı.Golden sonra etkili futboluna devam eden Hatayspor gol yollarında etkili olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Munir, Kamil Ahmet, Burak, Adekugbe, Saint-Louis, Onur, Mehdi, Ruben Ribeiro, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Hamoet, Tarkan, Hadergjonaj, Ouanes, Sadiku, Yusuf Erdroğan, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.