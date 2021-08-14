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Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig ilk hafta maçında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:18
Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı

Hatayspor, Kasımpaşa puanları paylaştı

   Süper Lig ilk hafta maçında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 18. dakikasında Kasımpaşa, Valentin Eysseric'in golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üsütünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor gol yollarında son derece etkili oynadı.Hatayspor'un bu baskısı 73. dakikada sonuç verdi.Hatayspor, 73. dakikada Saba Lobzhanidze'nin golü ile maçta skoru 1-1 yaptı.Golden sonra etkili futboluna devam eden Hatayspor gol yollarında etkili olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Burak, Adekugbe, Saint-Louis, Onur, Mehdi, Ruben Ribeiro, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Hamoet, Tarkan, Hadergjonaj, Ouanes, Sadiku, Yusuf Erdroğan, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.

Son Güncelleme: 14.08.2021 23:30
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğHataysporKasımpaşa
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