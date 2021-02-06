Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Hatayspor'a 4- 1 gibi farklı bir skorla yenildi. 

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:37
Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi

     Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Hatayspor'a 4- 1 gibi farklı bir skorla yenildi. Hatayspor’un galibiyet gollerini 44. dakikada Aaron Boupendza, 72’de Aabid, 84. dakikada Abdurrahman ve 90’da Kamara kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golünü ise 56. dakikada Thelin attı.

   Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26 puanda kalırken, Hatayspor 38 puana yükseldi. 25. haftada Kasımpaşa, Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadirgjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic (Koomson dk. 79), Yusuf Erdoğan, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Sackey, Katranis, Muhammed Mert (Abdurrahman dk. 59), Rayane Aabid, Traore, Akintola, Boupendza (Kamara dk. 77), Diouf (Selim Ilgaz dk. 88)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Kone, Mesut, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 44), Rayane Aabid (dk. 72), Abdurrahman (dk. 84), Kamara (dk. 90+1) (Hatayspor), Thelin (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Anahtar Kelimeler:
HataysporKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları galibiyete devam 
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları galibiyete devam 
Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88
Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88
Trabzonspor galibiyet serisine devam etti
Trabzonspor galibiyet serisine devam etti
Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor
Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
F.Karagümrük üç puanı iki golle aldı
F.Karagümrük üç puanı iki golle aldı
A.Alanyaspor zirve yarışından kopuyor
A.Alanyaspor zirve yarışından kopuyor
DG Sivasspor 0- BB Erzurumspor 0
DG Sivasspor 0- BB Erzurumspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim