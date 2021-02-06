Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Hatayspor'a 4- 1 gibi farklı bir skorla yenildi. Hatayspor’un galibiyet gollerini 44. dakikada Aaron Boupendza, 72’de Aabid, 84. dakikada Abdurrahman ve 90’da Kamara kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golünü ise 56. dakikada Thelin attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26 puanda kalırken, Hatayspor 38 puana yükseldi. 25. haftada Kasımpaşa, Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadirgjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic (Koomson dk. 79), Yusuf Erdoğan, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Sackey, Katranis, Muhammed Mert (Abdurrahman dk. 59), Rayane Aabid, Traore, Akintola, Boupendza (Kamara dk. 77), Diouf (Selim Ilgaz dk. 88)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Kone, Mesut, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 44), Rayane Aabid (dk. 72), Abdurrahman (dk. 84), Kamara (dk. 90+1) (Hatayspor), Thelin (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)