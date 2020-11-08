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Hatayspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor

Kayserispor evinde Lig'in yeni takımı Hatayspor'a 1-0 yenildi.

08 Kasım 2020 Pazar 18:37
Hatayspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor

Hatayspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor

   Kayserispor evinde Lig'in yeni takımı Hatayspor'a 1-0 yenildi.Corona sebebiyle Ekim ayında 2 maça çıkmayan ve geçen hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan ligin yeni ekibi, Kayserispor’u da 64. dakikada Diouf’un golüyle 1-0 mağlup etti.Kayserispor’da Pedro Henrique, 44 ve 54. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

   Bu sonucun ardından 2 maçı eksik olan Hatayspor 11 puana yükselirken, Kayserispor da 6 puanla küme düşme hattında yer aldı.

   Kayserispor milli aradan sonra deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Campanharo (Ackah dk. 81), Manuel Fernandes (Attamah dk. 59), Pedro, Hasan Hüseyin (Lennon dk. 70), Zoran Krvzic (İlhan Parlak dk. 81), Denis Alibec

Yedekler: Doğan, İsmail, Oğuzhan, Yasir, Emre, Muğdat

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Isaac Sackey (Salem Boupendz dk. 59), Aabid, Akintola, Selim (Helder Barbosa dk. 65), Traore (Abdurrahman dk. 82), Diouf

Yedekler: Akın, Soner, Yusuf, Alexandros, Gökhan, Burak, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 63) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Pedro Henrique (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Kolovetsis, Yaw Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Isaac Sackey, Aabid Rayane (Atakaş Hatayspor)

Anahtar Kelimeler:
HataysporKayserispor
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