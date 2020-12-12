Hatayspor kazanmaya devam ediyor I Hatayspor 3- F.Karagümrük 1
Hatayspor evinde Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.Attığı iki golle yıldızlaşan Boupendza, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.Maça iyi başlayan Hatayspor, 11. dakikada Selim Ilgaz ile öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında Jimmy Durmaz, Karagümrük’e beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 60. dakikasında oyuna giren Boupendza, son 15 dakikada sahneye çıkan isim oldu. Boupendza, 75 ve 83. dakikalarda attığı gollerle Hatayspor’u 3-1 öne geçirdi.Maçın son dakikalarında Ndiaye ve Sabo, ikişer sarı karttan gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışında kaldılar.
Bu galibiyetle Hatayspor puanını 18 yaparken, Karagümrük 17 puanda kaldı.
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can (Mesut Çaytemel dk. 46), Isaac Sackey (Ruben Riberiro dk. 78), Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 60), Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk. 70), Yusuf Abdioğlu (Jean Billong dk. 78), Strahil Popov, Mame Diouf
Gol: Selim Ilgaz (dk. 11), Aaron Boupendza (dk. 75, dk. 83) (Hatayspor), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Papa Ndiaye (dk. 85), Eric Sabo (dk. 90) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco, Emiliano Viviano, Eric Sabo, Papa Ndiaye, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
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