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Hatayspor kupaya erken veda etti

Ziraat Yürkiye Kupası 3. tur eleme maçında Hatayspor evinde Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti.

19 Ekim 2022 Çarşamba 21:00
Hatayspor kupaya erken veda etti

Hatayspor kupaya erken veda etti

   Ziraat Yürkiye Kupası 3. tur eleme maçında Hatayspor evinde Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti.Yeni Hatay Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetti.Karşılaşmanın 31. dakikasında Düzcespor Emre Gündoğdu ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Düzcespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Hatayspor'da Simon Falette kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90. dakikada Düzcespor Eren Karadağ ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda ett.

Hatayspor:Abdullah Yiğiter,Simon Falette,Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Sam Adekugbe, Musa Çağıran, Rayane Aabid, Kevin Varga, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Ze Luis 

Teknik Direktör:Volkan Demirel

Düzcespor:Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Osman Boz, Samet Eker, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu, Çınar Tarhan, Alperen Özşahin, Timur Kosovalı, İlkay İşler 

Teknik Direktör:Ercüment Çoşkundere

Son Güncelleme: 19.10.2022 21:11
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Yürkiye KupasıHataysporDüzcespor
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