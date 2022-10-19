Hatayspor kupaya erken veda etti
Ziraat Yürkiye Kupası 3. tur eleme maçında Hatayspor evinde Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti.Yeni Hatay Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetti.Karşılaşmanın 31. dakikasında Düzcespor Emre Gündoğdu ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Düzcespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Hatayspor'da Simon Falette kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90. dakikada Düzcespor Eren Karadağ ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda ett.
Teknik Direktör:Volkan Demirel
Düzcespor:Ömer Faruk Ay, Savaş Polat, Berkehan Biçer, Osman Boz, Samet Eker, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu, Çınar Tarhan, Alperen Özşahin, Timur Kosovalı, İlkay İşler
Teknik Direktör:Ercüment Çoşkundere