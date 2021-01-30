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Hatayspor, M.Başakşehir'i farklı yendi

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:03
Hatayspor, M.Başakşehir'i farklı yendi

Hatayspor, M.Başakşehir'i farklı yendi

   Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Atakaş Hatayspor  Diouf ile 10-0 öne geçti.21. dakikada Akintola penaltıdan durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Hatayspor, Boupendza'nın penaltı golüyle 3-0 yaptı.İlk yarı Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  57. dakikada Hatayspor, Diouf ile skoru 4-0 yaptı.68. dakikada Boupendza, skoru 5-0'a taşıdı.Başakşehir'in maçtaki tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ayağından geldi. Ceza sahasına çevrilen topu ters bir vuruşla kendi ağlarıyla buluşturan Kamara, maçın skorunu 5-1'e getirdi.

   Maçta başka gol sesi çıkmadı. 2 haftalık aranın ardından muhteşem bir galibiyet alan Hatayspor, puanını 32'ye çıkardı.  Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba  

Atakaş Hatayspor:Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf  

 

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAtakaş Hatayspor
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