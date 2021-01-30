Hatayspor, M.Başakşehir'i farklı yendi
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Atakaş Hatayspor Diouf ile 10-0 öne geçti.21. dakikada Akintola penaltıdan durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Hatayspor, Boupendza'nın penaltı golüyle 3-0 yaptı.İlk yarı Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Hatayspor, Diouf ile skoru 4-0 yaptı.68. dakikada Boupendza, skoru 5-0'a taşıdı.Başakşehir'in maçtaki tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ayağından geldi. Ceza sahasına çevrilen topu ters bir vuruşla kendi ağlarıyla buluşturan Kamara, maçın skorunu 5-1'e getirdi.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba
Atakaş Hatayspor:Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf