Hatayspor şaşırttı I Hatayspor 1-Y.Malatyaspor 2
Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor evinde oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu.İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. 53. dakikada Zeki Yavru ile öne geçen konuk ekip, 77. dakikada Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 87. dakikada Hatayspor’un golcüsü Boupendza’nın ağlara gönderdiği top teselliden öteye gidemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Gol Krallığı yarışında zirvede yer alan Boupendza, gol sayısını 13’e çıkardı. Gabonlu golcünün attığı gol bu kez Hatayspor’a üç puan getirmeye yetmedi.
Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 27 yaparken, Hatayspor 31 puanda kaldı.
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Wallace, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah (Mustafa Eskihellaç dk. 84), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Fernando Zuqui dk. 90), Zeki Yavru (Ahmed Ildız dk. 83), Umut Bulut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Zeki Yavru (dk. 53), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor), Boupendza (dk. 87) (A. Hatayspor)
Sarı Kartlar: Isaac Sackey, Aabid Rayane, Muhammed Mert (A. Hatayspor), Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)