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Hatayspor üç maç sonra kazandı

Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, evinde Antalyaspor’u 3-2 yendi.

20 Nisan 2021 Salı 21:55
Hatayspor üç maç sonra kazandı

Hatayspor üç maç sonra kazandı

   Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, evinde Antalyaspor’u 3-2 yendi.Karşılaşmada 19. dakikada Hatayspor Aaron Boupendza ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Antalyaspor, Amilton da Silva ile 1-1 beraberliği yakaladı.55. dakikada Hatayspor Mame Diouf ile penaltıdan 2-1 öne geçti.68. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza ile duruu 3-1 yaptı.86. dakikada Antalyaspor, Fredy'in penaltı golüyle karşılaşmada durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmayı Hatayspor 3-2 kazandı.

    Ligde 3 maç sonra kazanan Hatayspor puanını 53 yaparken, Antalyaspor 42 puanda kaldı. Öte yandan Hatayspor’un gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldızı Boupendza, attığı iki golle gol sayısını 21’e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
Atakaş HataysporAntalyaspor
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