Hatayspor üç maç sonra kazandı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Antalyaspor, Amilton da Silva ile 1-1 beraberliği yakaladı.55. dakikada Hatayspor Mame Diouf ile penaltıdan 2-1 öne geçti.68. dakikada Hatayspor, Aaron Boupendza ile duruu 3-1 yaptı.86. dakikada Antalyaspor, Fredy'in penaltı golüyle karşılaşmada durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmayı Hatayspor 3-2 kazandı.
Ligde 3 maç sonra kazanan Hatayspor puanını 53 yaparken, Antalyaspor 42 puanda kaldı. Öte yandan Hatayspor’un gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldızı Boupendza, attığı iki golle gol sayısını 21’e yükseltti.