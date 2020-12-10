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Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0

 Hatayspor evinde BB Erzurumspor'u 3-0 yendi.

10 Aralık 2020 Perşembe 08:10
Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0

Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0

   Hatayspor evinde BB Erzurumspor'u 3-0 yendi.Ligde 2 maçtır kazanamayan Hatayspor, 7 haftadır galibiyete hasret olan rakibi Erzurumspor'u erteleme maçında 3-0 yendi.Hatayspor’daki corona vakaları nedeniyle ertelenen maç 12. hafta öncesinde oynanandı. Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, Erzurumspor’u 3-0 mağlup etti.

  Hatayspor'un gollerini 41. dakikada Diouf, 47’de Osman (K.K) ve 58. dakikada Akintola kaydetti.BB Erzurumspor yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 2. maçında da puan alamadı ve gol atamadı. Öte yandan mavi-beyazlı takımın ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

   Hatayspor bu sonucun ardından 9 maç sonunda 15 puana yükselirken, Erzurumspor 11 maç sonunda 9 puanda kaldı.Ligin 12. haftasında Hatayspor, Cumartesi günü Karagümrük ile; Erzurumspor ise Pazar günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
HataysporBB Erzurumspor
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