Hatayspor uzatmada galibiyeti kaçırdı

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta maçında Hatayspor evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı Burak Şeker, İsmail Şencan ve Yusuf Bozdoğan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 31. dakikasında Hatayspor, Onur Ergün ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Adana Demirspor Benjamin Stambouli yerine Gökhan İnler değişikliği ile maça başladı.64. dakikada Adana Demirspor’da Britt Assombalonga ve Yusuf Sarı oyundan çıkarken yerine Babajide Akintola ve Artem Dzyuba oyuna girdiler.66. dakikada Hatayspor’da Kevin Varga yerini Dylan Saint Louis’e bıraktı.

Karşılaşmanın 69. Dakikasında Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa sakatlanıp yerde kalınca Adana Demirspor’la oyuncular oyuna devam edince saha içinde gerginlik yaşandı.Hakem Burak Şeker Adana Demirspor’da Henry Onyekuru ve Ertaç Özbir, Hatayspor’da Ayoub El Kaabi ve Simon Falette sarı kart gördüler.75. dakikada Hatayspor’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.

80. Dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa ve Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıktılar.Yerine Rayane Aabid ve Ognjen Vranges oyuna girdiler.81. dakikada Adana Demirspor’da Younes Belhanda yerini Berk Yıldız’a bıraktı.84. dakikada Hatayspor'da Onur Ergün yerini Musa Çağıran'a bıraktı. 90+6. dakikada Hatayspor'da Erce Kardeşler ve Ruben Ribeiro sarı kart gördü.90+8. dakikada Adana Demirspor Tayyip Talha Sanuç ile skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor evinde Adana Demirspor’la 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Hatayspor puanını 1 yaparken, Adana Demirspor 10 puanda kaldı.

Hatayspor:Erce Kardeşler, Simon Falette, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Sam Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Kevin Varga, Ayoub El Kaabi

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga