Hatayspor uzatmalarda kazandı... Hatayspor 1 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında Hatayspor evinde Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi.Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 39.dakikasında Hatayspor’da Ze Luis sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 57.dakikada Kasımpaşa’da Mortadha Ben Quannes oyundan çıktı.Yerine Fode Koita oyuna girdi.58.dakikada Hatayspor’da Jeremy Dudziak ve Engin Can Aksoy oyundan çıktılar.Yerine Ruben Ribeiro ve Saba Lobjanidze oyuna girdiler.

63.dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric ve Michael Tırpan sarı kart gördü.64.dakikada Hatayspor’da Ruben Ribeiro sarı kart gördü.71.dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemas oyundan çıktı.Musa Çağıran oyuna girdi.

74.dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic ve Mounir Chouler oyundan çıktılar.Yerine Ali Ghozadeh ve Ahmet Ergin oyuna girdiler.82.dakikada Hatayspor’da Ze Luis ve Rayane Aabid oyundan çıktılar.Yerine Bertuğ Özgür Yıldırım ve Christian Aysu oyuna girdiler.90+1.dakikada Kasımpaşa'da Fode Koita sarı kart gördü.90+6. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric oyundan çıktı.Yerine Tünasy Torun oyuna girdi.90+7.dakikada Christian Atsu ile Hatayspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada gol olmadı ve Hatayspor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Bu sonuçla Hatayspor puanını 23 yaparken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablo;TFF