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Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti

  Süper Lig 'de 13. haftanın açılış maçında  Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 16:22
Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti

Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti.

    Süper Lig 'de 13. haftanın açılış maçında  Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmanın 45+1. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.45+3. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

   Ksrşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.85. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

   Bu sonuçla Hatayspor puanını 26 yaparken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. hafta Puan Tablosu;

Süper Lig 14. hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 20.11.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
HataysporAntalyaspor
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