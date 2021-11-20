Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti.
Süper Lig 'de 13. haftanın açılış maçında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmanın 45+1. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.45+3. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ksrşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.85. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 26 yaparken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.
Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 13. hafta Puan Tablosu;
Süper Lig 14. hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF