Hazırlık maçında I Almanya 3 - Türkiye 3

Almanya ile hazırlık maçı oynayan Milli Takımımız sahadan 3-3 berabere ayrıldı.Almanya’nın üç kez öne geçtiği maçta pes etmeyen Türkiye, rakibini uzatmada yakalamayı başardı. Rakibinden daha net fırsatlar yakalayan Türkiye, Almanya karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.

A Milli Takımımızın gollerini Ozan, Efecan ve Kenan Karaman atarken, Almanya’nın golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt’ten geldi. Kenan Karaman’ın 88. dakikadaki şutunda top direkten geri geldi.

Almanya karşısında oldukça iyi bir görüntü sergileyen Türkiye, Rusya ve Sırbistan maçları öncesi rakiplerine adeta göz dağı verdi. 90 dakika boyunca rakip yarı alanda pres yapan, kaptığı toplarla tehlikeler yaratan, maç boyunca Almanya ile başa baş mücadele eden Milliler, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki maçtan da galibiyet alabileceğinin sinyallerini verdi.

Efecan ve Emre Kılınç’ın kanatlardaki etkili oyunu, Okay’ın kestiği toplarla savunmanın önünde güven veren oyunu, Ozan’ın dinamizmi, Türkiye’nin galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Bekler ve Enes Ünal’dan istediği verimi alamasa da Türkiye, özellikle presle kazandığı toplarda rakibine zor anlar yaşattı.

Karşılaşmaya Milliler iyi başladı. Önde pres yaparak Almanya’nın çıkmasını engelleyen Türkiye, ilk yarıda önemli fırsatlar da yakaladı. İlk yarının en ciddi pozisyonunda arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Yusuf, topu ağlara gönderse Türkiye öne de geçebilirdi. Almanya’ya pek fazla pozisyon şansı tanımayan Türkiye, ilk yarının uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı sonrası soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İlk yarıdaki presli oyunu ikinci yarıda da devam ettiren Türkiye, kazanılan top sonrası Ozan Tufan’ın harika golüyle beraberliği yakaladı. Topla birlikte dönerek rakip savunmayı ekarte eden Ozan, ceza sahası dışında tam köleye çektiği şutla beraberliği sağladı. Bu golden sonra baskısını arttıran Almanya, ver-kaçlar sonrası ceza sahasında topla buluşan Neuhaus ile yeniden öne geçti.

Milliler, iki kez iyi oynadığı bölümde geriye düşmesine rağmen oyundan bir an olsun kopmadı. Türkiye, yine rakip sahada yaptığı pres sonrası kazandığı topla ikinci golü buldu. Topu kapan Efecan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Dengeli geçen maçta Waldschmidt, soldan yapılan ortaya yaptığı sert şutla Almanya’yı yeniden öne geçirdi.

Maçın son bölümünde baskısını arttıran Türkiye, 88. dakikada Kenan Karaman’ın direkten dönen topuyla gol atacağının sinyalini verdi. Uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Kenan Karaman, 90+4. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Türkiye, başa baş mücadele ettiği Almanya ile berabere kalarak gelecek için umut verdi.

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