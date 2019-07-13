Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543

Hazırlık maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı

 Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yendi.

Hazırlık maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı

 Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yendi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:18
Hazırlık maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı

Hazırlık maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı

   Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yendi.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 mağlup etti.Futbolda 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da İstanbul'da başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 Temmuz'da başladığı Düzce kampının son gününde sezonun ilk hazırlık maçını yaptı.

   İlk hazırlık maçinı Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile Bolu’daki Atatürk Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 9. dakikada Victor Moses’ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 65. dakikasında Tolga Ciğerci’nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2’ye çıkaranFenerbahçe mücadeleyi bu skorla tamamladı.
 
    Fenerbahçe karşılaşmaya; Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Victor Moses, Allahyar Sayyadmanesh  11’iyle başladı.
 
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Okan Turp da çubuklu formayla ilk maçına çıktı. Bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını noktalayan Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek, 29-31 Temmuz tarihleri arasında da Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan Audi Cup’ta mücadele edecek.

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBoluspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu
Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu
Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı
Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile anlaştı
Fenerbahçe, WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu
Fenerbahçe, WinWin’de deneyim ödülleri kazanan isimler belli oldu
Dorukhan Udinese yolunda
Dorukhan Udinese yolunda
Barcelona'dan yılın transferi
Barcelona'dan yılın transferi
Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da
Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu
Salih Uçan yeniden Süper Lig'de
Salih Uçan yeniden Süper Lig'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort