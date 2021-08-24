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Helal size, Filenin Sultanları

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda 'yı 3-0 yendi ve grubu lider olarak tamamladı.

24 Ağustos 2021 Salı 18:17
Helal size, Filenin Sultanları

Helal size, Filenin Sultanları 

    2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda 'yı 3-0 yendi ve grubu lider olarak tamamladı.Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu beşinci maçında Hollanda'ya karşı ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.İkinci sette aynı başarıyı gösteren Filenin Sultanları ikinci setten de 25-21 kazandı.üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Flenin Sultanları bu seti de 25-20 alarak 5'te 5 yaptılar.

   Finlandiya’yı 3-0 mağlup eden Türk  A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sırasıyla Romanya'yı 3-1, Ukrayna,  İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı 3-0 yendi ve 5’te 5 yaptılar. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu sonuçla grubu lider tamamladı ve 16 turuna kaldı.

Karşılaşmanın setleri;

Birinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21

İkinci set: TÜRKİYE-Hollanda: 25-21

Üçüncü Ser.TÜRKİYE-Hollanda: 25-20

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:33
Anahtar Kelimeler:
Türk Milli Kadın Voleybol TakımımızFilenin SultanlarıHollanda
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