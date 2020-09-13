Hes Kablo Kayserispor 1- Kasımpaşa 0

Eksik kadrolu Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Süper Lig'in ilk hafta maçı öncesinde eski borçları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek moral depoladı

Karşılaşmanın tek golü karşılaşmanın

2. dakikasında geldi. Zoran Kvrzic’in attığı golle 1-0 öne geçen Kayserispor, eksik kadrosuna rağmen dirençli bir oyun ortaya koydu. Konuk ekip Kasımpaşa ise sayısız gol fırsatını değerlendirmezken kritik pozisyonlarda ‘VAR’a takıldı.

Maçın 21. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa, VAR kontrolü sonrasında pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu için yıkıldı. Maçın 54. dakikasında Kasımpaşalı Anıl Koç’un golü de ‘VAR’ incelemesinde faul olduğu için iptal edildi.

Kaçan goller ve ‘VAR’a takılan pozisyonlar nedeniyle oyun temposu düşen Kasımpaşa, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayınca ev sahibi Kayserispor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.