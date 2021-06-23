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Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı

EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 yendi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:45
Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı

Hırvatistan 1 gol farkla üst tura çıktı

   EURO 2020 D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 yendi.Karşılaşmanın 17. dakikasında Hırvatistan,  Nikola Vlasicile 1-0 öne geçti.42. dakaikada İskoçya, Callum McGregor ile skoru 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Hırvatistan, Luka Modric ile skoru 2-1 yaptı.77. dakikada Hırvatistan, Ivan Perisic ile durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Hırvatistan 3-1 kazandı.Bu sonuçla puanını 4’e yükselten Hırvatistan, Çekya ile puan ve genel averajda eşitliği sağladı. Attığı gol sayısı fazla olan Hırvatistan, son maçında İngiltere’ye 1-0 yenilen Çekya’nın önünde yer alarak grubu ikinci sırada tamamlayarak Son 16’ya kaldı. İskoçya ise, 1 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi.

   Gruptaki ilk maçında İngiltere’ye 1-0 yenilen Hırvatistan, ikinci maçında Çekya ile 1-1 bereabere kalmıştı. İskoçya ise, ilk maçında Çekya’ya 2-0 yenilmiş, sonraki maçını ise İngiltere ile golsüz berabere tamamlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hırvatistanİskoçya
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