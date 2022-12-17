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Hırvatistan Dünya Üçüncüsü...Hırvatistan 2 - Fas 1

2022 Dünya Kupası 3.lük maçında Hırvatistan, Fas’ı 2-1 yenerek İkinci kez Dünya Üçüncüsü oldu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 19:47
Hırvatistan Dünya Üçüncüsü...Hırvatistan 2 - Fas 1

Hırvatistan Dünya Üçüncüsü...Hırvatistan 2 - Fas 1

   2022 Dünya Kupası 3.lük maçında Hırvatistan, Fas’ı 2-1 yenerek İkinci kez Dünya Üçüncüsü oldu.Dünya kupası tarihinde ikinci kez üçüncülük sınavında boy gösteren Hırvatlar 1998'deki mücadelede Hollanda'yı 2-1 yenmişti.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Hırvatistan Josko Gvardiol ile 1-0 öne geçti.9.dakikada Fas Achraf Dari ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Hırvatistan, Mislav Orsic ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fas’ta Abdelhamid Sabiri yerine Ilias Chair oyuna dahil oldu.56. dakikada Fas’ta Bilal El Khannous oyundan çıktı.Yerine Azzedine Ounahi oyuna girdi.61. dakikada Hırvatistan’da Andrej Kramaric yerini Nikola Vlasic’e bıraktı.

   64. Dakikada Fas’ta Achraf Dari ve Sofiane Boufal oyundan çıktılar.Yerine Bade Banoun ve Anasa Zaroury oyuna girdiler.67. dakikada Hırvatistan’da Marko Livaja ve Lovro Majer oyundan çıktılar.Yerine Mario Pasalic ve Bruno Petkoviç oyuna girdiler. 68. Dakikada Fas’ta Jawad El Yamiq yerini Selim Amallah’a bıraktı.

   69. Dakikada Fas’ta Azzedine Ounahi sarı kart gördü.84. dakikada Fas'ta Selim Amallah sarı kart gördü.90+4. dakikada Hırvatistan'da Mislav Orsic  oyundan çıktı.Yerine Kristijan Jakic oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası 3.cüsü oldu.

Hırvatistan:Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Lovro Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Livaja, Mislav Orsic    

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Abdelhamid Sabiri, Bilal El Khannous, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri  

Son Güncelleme: 17.12.2022 20:21
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanFas2022 Dünya Kupası 3.cüsü
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